Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 22-го тура чемпионата Испании.

Барселона примет Леванте на своем поле и попытается сократить отставание от Реала, который накануне обыграл Атлетико.

Барселона — Леванте

Воскресенье, 22:00, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Адриан Кордеро.

Барселона после неудачного участия в Суперкубке Испании минимально обыграла Гранаду, с трудом прошла Эйвиссу в Кубке Испании, а затем проиграла Валенсии и разгромила Леганес. Из-за проигрыша "летучим мышам" каталонцы отстали от Реала на три очка. Кроме того, мадридцы вчера обыграли Атлетико в трудном матче и увеличили отрыв до шести пунктов.

После прихода Кике Сетьена становление новой игры команды проходит довольно трудно. Несмотря на победу в матче с Леганесом, встреча против Валенсии показала неготовность команды добывать результат по плану нового тренера. Леванте — традиционно неприятный соперник для больших команд и может наказать Барселону в случае недостаточной концентрации оппонента.

Валенсия продемонстрировала слабые стороны "сине-гранатовых" — остается лишь ими пользоваться. Леванте же идет на тринадцатой строчке турнирной таблицы и имеет в своем распоряжении 26 баллов. Наверняка, перед началом сезона команда рассчитывала на другие показатели. Леванте проиграл три последние встречи чемпионата, а также вылетел из Кубка Испании.

Последний поединок против Барселоны, кстати, завершился победой Леванте со счетом 3:1. "Лягушки" смогли отыграться после гола Месси, а затем еще и добыть победу с комфортным счетом. Получится ли такое вновь? Не уверены, но бой дать Леванте обязан. Кажется, нас ждет яркая игра, в которой обе команды будут стараться забить как можно больше.