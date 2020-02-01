Испания

Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании между Валенсией и Сельтой.

В очередном туре чемпионата Испании между собой встречались "летучие мыши" и "кельты".

Единственный гол на 77-й минуты от Солера помог хозяевам добыть минимальную победу – 1:0.

Валенсия – Сельта 1:0

Гол: Солер, 77

Валенсия: Доменек – Флоренци (Родриго, 53), Гарай (Диакаби, 43), Габриэль, Гайя – Васс, Парехо, Коклен, Солер – Торрес, Гомес (Гамейро, 85)

Сельта: Бланко – Айду, Мурильо, Араухо (Систо, 73) – Кевин, Рафинья, Йокушлу, Белтран (Мина, 82), Оласа – Фернандес (Смолов, 78), Аспас

Предупреждения: Габриэль, Васс, Флоренци, Гомес, Коклен, Доменек – Кевин, Рафинья, Систо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.