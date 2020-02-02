Испания

Менеджер не против вернуть бразильского футболиста.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен положительно отреагировал на вопрос о том, стоит ли каталонцам возвращать Неймара из ПСЖ.

"Было бы здорово заполучить его в команду. Я люблю смотреть за его игрой, и просто представьте, какое счастье, если я смогу наблюдать за Неймаром каждый день на тренировках. Но у меня и так есть отличные футболисты", — цитирует Сетьена Goal.

Также испанский специалист заявил о том, что хотел бы сделать все для счастья Лионеля Месси, чтобы тот не думал уходить из команды.

Ранее и президент каталонцев не отрицал, что клуб может вскоре вновь вернуться к варианту с бразильцем.