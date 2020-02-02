Наставник "блаугранас" ожидает, когда француз вновь сможет выйти на поле.
Усман Дембеле, getty images
02 февраля 2020, 08:59
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что команда очень ждет возвращения на поле форварда Усмана Дембеле, который пропустил уже два месяца из-за травмы.
"Это правда, что в настоящий момент нам не хватает игроков основного состава. Но у нас есть резервные футболисты, которые могут усилить команду".
"У нас есть юноши, которые тренируются с нами, и они готовы играть в случае необходимости".
"Когда вернется на поле Дембеле, то для Барселоны это будет сродни новому трансферу. Его возвращение станет настоящим стимулом для всех", — цитирует Сетьена AS.
Ранее сообщалось, что французский футболист может вскоре помочь команде, ведь он уже приступил к тренировкам.