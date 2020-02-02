Испания

Наставник "блаугранас" ожидает, когда француз вновь сможет выйти на поле.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что команда очень ждет возвращения на поле форварда Усмана Дембеле, который пропустил уже два месяца из-за травмы.

"Это правда, что в настоящий момент нам не хватает игроков основного состава. Но у нас есть резервные футболисты, которые могут усилить команду".

"У нас есть юноши, которые тренируются с нами, и они готовы играть в случае необходимости".

"Когда вернется на поле Дембеле, то для Барселоны это будет сродни новому трансферу. Его возвращение станет настоящим стимулом для всех", — цитирует Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что французский футболист может вскоре помочь команде, ведь он уже приступил к тренировкам.