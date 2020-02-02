Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Пенья, Артур, Кольядо, Фирпо, Пуч, Роберто, Умтити

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Вукчевич, Мелеро, Кампанья — Марти, Моралес 

Запасные: Карденас, Барди, Коке, Эрнани, Майораль, Дуарте, Клерк

Матч Барселона — Леванте начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.