Стали известны стартовые составы команд на матч 22 тура Ла Лиги между Барселоной и Леванте.
иван ракитич, getty images
02 февраля 2020, 20:53
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати
Запасные: Пенья, Артур, Кольядо, Фирпо, Пуч, Роберто, Умтити
Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Вукчевич, Мелеро, Кампанья — Марти, Моралес
Запасные: Карденас, Барди, Коке, Эрнани, Майораль, Дуарте, Клерк
Матч Барселона — Леванте начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.