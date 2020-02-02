Данный поединок привлек внимание украинских зрителей благодаря тому, что в стартовом составе обеих команд вышли украинцы – Андрей Лунин у Овьедо и Роман Зозуля у Альбасете.

Примечательно, что украинский форвард заработал пенальти, который отбил Лунин, однако на добивании первым был игрок соперника Педро.

3:1 – в украинском противостоянии двух экс-игроков Днепра сильнее оказался Андрей Лунин.

Овьедо – Альбасете 3:1

Голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45

Овьедо: Лунин – Нието, Эрнандес, Бонало, Мосса – Техера, Луисми – Бальде, Сангальи (Барсенас, 77), Берхон (Д. Суарес, 82) – Родри (Санчес, 71)

Альбасете: Надаль – Корреа, Арройо, Каро, Гарсия – Майкель, Эрис (Сильвестре, 62) – Хименес (Кероль, 75) , Акуна, Педро (Сусаета, 83) – Зозуля

Предупреждения: Бонало, Бальде, Нието, Эрнандес, Техера – Эрис, Надаль, Педро.

На 39-й минуте Берхон не реализовал пенальти (Овьедо)

На 45-й минуте Педро не реализовал пенальти (Альбасете).

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