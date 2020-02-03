Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры испанской Сегунды.

В 26-м туре испанской Сегунды А Овьедо обыграл Альбасете благодаря голу Техеры и дублю Бальде — 3:1.

Форвард Альбасете Роман Зозуля заработал в этом матче пенальти, который взялся исполнять Педро. Андрей Лунин справился с ударом с точки, однако на добивании первым оказался все тот же Педро.

Овьедо после этой игры обошел Альбасете, но у того есть еще матч в запасе.

Овьедо – Альбасете 3:1

Голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45

Овьедо: Лунин – Нието, Эрнандес, Бонало, Мосса – Техера, Луисми – Бальде, Сангальи (Барсенас, 77), Берхон (Д. Суарес, 82) – Родри (Санчес, 71)

Альбасете: Надаль – Корреа, Арройо, Каро, Гарсия – Майкель, Эрис (Сильвестре, 62) – Хименес (Кероль, 75) , Акуна, Педро (Сусаета, 83) – Зозуля

Предупреждения: Бонало, Бальде, Нието, Эрнандес, Техера – Эрис, Надаль, Педро.

На 39-й минуте Берхон не реализовал пенальти (Овьедо)

На 45-й минуте Педро не реализовал пенальти (Альбасете).

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