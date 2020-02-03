Испания

Джонатан Барнетт рассказал, почему Гарет до сих пор остается в Реале и прокомментировал слухи о возвращении в Тоттенхэм.

В январе СМИ снова связывали вингера Реала Гарета Бэйла с возвращением в Тоттенхэм, однако переход валлийца в очередной раз не состоялся. По словам агента игрока Джонатана Барнетта, этот вопрос даже не обсуждался.

"Было ли предложение от Тоттенхэма? Нет. Возможно, Даниэль Леви и посещал Мадрид, это не ко мне вопрос, был он там или нет", — заявил Барнетт talkSPORT.

"Но Гарет очень счастлив в Реале. И давайте откровенно: большинство клубов финансово не могут позволить себе Бэйла. Да, можно говорить: "Пусть он согласится на снижение зарплаты и играет где-то в другом месте", но дело не только в деньгах. Дело в образе жизни Гарета и его детях, которые растут в Мадриде".

"Может ли Бэйл вернуться в Тоттенхэм в 2022 году? Я так не думаю, нет. Он в очень выгодной позиции. Когда контракт закончится – надеюсь, Гарет сядет со мной и своей семьей и мы решим, что делать дальше".

В нынешнем сезоне на счету Бэйла три гола и два ассиста в 15 матчах за Реал во всех турнирах.