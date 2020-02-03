Испания

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле не скоро выйдет на футбольное поле.

Усман Дембеле был близок к возвращению на поле, но получил новую травму, сообщает AS.

По информации источника, у французского футболиста дискомфорт в области задней поверхности бедра.

Напомним, что последний раз Дембеле выходил на поле 27 ноября против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Усман провел лишь пять матчей в Примере и забил один гол.

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