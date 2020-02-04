Испания

Нидерландец рассказал о целях команды.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг заявил, что каталонской команде под силу одержать победу в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.

"Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году".

"Есть различия между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде, но они хотят добиться качественного контроля мяча, но в и в этом компоненте есть различия".

"Я доволен своим уровнем работы, но думаю, что все мы способны улучшить игру команды", — цитирует де Йонга Marca.

Напомним, в последнем поединке чемпионата Испании Барселона в родных стенах сумела обыграть Леганес благодаря дублю Фати.