Нидерландец рассказал о целях команды.
Френки де Йонг, getty images
04 февраля 2020, 18:44
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг заявил, что каталонской команде под силу одержать победу в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.
"Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году".
"Есть различия между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде, но они хотят добиться качественного контроля мяча, но в и в этом компоненте есть различия".
"Я доволен своим уровнем работы, но думаю, что все мы способны улучшить игру команды", — цитирует де Йонга Marca.
Напомним, в последнем поединке чемпионата Испании Барселона в родных стенах сумела обыграть Леганес благодаря дублю Фати.