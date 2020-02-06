Испания

Новый тренер "сине-гранатовых" рассказал, какой видит команду и как намерен изменить ее игру.

Недавно Кике Сетьен стал новым главным тренером Барселоны, сменив на этом посту Эрнесто Вальверде. В интервью изданию Mundo Deportivo испанский специалист рассказал о том, какие аспекты игры команды он хочет изменить и как намерен повлиять на ее менталитет после разгромных поражений от Ромы и Ливерпуля в еврокубках.

– Вы пришли уже с определенным мнением о команде и ее игре.

– Я очень доволен процессом в общем. Все игроки обладают хорошими способностями воплощать те идеи, которые перед ними озвучивают, и выполняют их с высокой самоотдачей. Я очень доволен, потому что все намного проще. Их не нужно переучивать. В матче за Суперкубок Испании я увидел 70 минут игры команды, которая показывала невероятный футбол. Однако бывают некоторые моменты, когда футболистам нужно сохранять сосредоточенность и психологическую дисциплину. Если команда будет собранной и сосредоточенной, то многих проблем у нее возникать не будет.

– Вы определили, в чем причина неудач в выездных матчах?

– Похоже, что причиной этого является некий психоз. Статистика в выездных матчах не годится для такого клуба, как Барселона. Впереди нас ждет несколько сложных матчей, в которых мы сможем проверить способность к прогрессу.

– Долгое время в Барселоне не было командного психолога. Нужен ли он после того, что случилось в Риме и Ливерпуле?

– Я пока не знаю. Раньше я справлялся без психолога. Есть многие вещи, о которых я мечтаю, но я знаю, что никогда не буду на это способен. Каждый остается самим собой. Но самое главное – это отношение к делу. И оно ощущается. В каждой тренировке, в которой футболисты принимают участие, видно, хотят ли они победить.

Я еще не работал в команде такого уровня. Ситуация немного меняется, когда не нужно бороться за выживание, а голы не даются с таким трудом. Но я доволен отношением и тем, как все складывается.

– Костяк команды составляют футболисты, которым уже за 30. Составляет ли это дополнительные проблемы?

– Возьмем, к примеру, Бускетса. За последнее время я слышал столько вещей о Серхио. Однако это не имеет отношения к возрасту. Если вы владеете мячом, то вам будет намного легче, психологическое давление становится меньшим, чем в ситуации, когда вам нужно отбирать мяч и преодолевать огромные дистанции. Настроение меняется, когда ты знаешь, что тебе нужно пробежать 10 метров на половине соперника, а не бежать назад 40 метров.

– Как можно облегчить ситуацию для Бускетса, который является ключевым игроком при розыгрыше мяча и давлении на соперника?

– Мы говорим о лучшем футболисте для такой работы, потому что он самый умный игрок, с которым я встречался на футбольном поле. Он способен контролировать пространство, знает, когда нужно развернуть атаку, куда нужно отдать передачу, и когда нужно подстраховать партнера по команде. Влияние, которое он может оказать двумя передачами, невероятное. Найти для него замену было бы нелегко. Но я думаю, он способен приносить нам пользу еще долгие годы, потому что мы будем стараться меньше бегать, но больше думать, что всегда сложнее. Мы работаем над отбором после потери мяча и стараемся больше действовать на половине соперника.

– Бускетсу было сложно в последние полтора сезона?

– Конечно, ему было сложно. Он хорош в своем деле, но, если его заставлять выполнять другую работу, то он уже не может оставаться таким же полезным.

– Ракитича и де Йонга вы также видите на этой позиции?

– Конечно, они хорошо понимают эту позицию. Ракитич играет на таком уровне уже много лет, но ему требовалась пауза. От де Йонга же можно ожидать чего угодно. Для него не существует рамок. Он может сыграть на любой позиции.

– Де Йонгу многого не хватает?

– Самое главное для игроков, когда ты их просишь то, чего они раньше никогда не делали, это хорошая предрасположенность. Он действительно никогда не сможет выполнять то, что делал Иньеста, но он будет выступать на высоком уровне, потому что у него всегда отличная самоотдача и он всегда хочет учиться. В данный момент мы его просим чаще идти вперед, но перестроиться психологически очень непросто.

– Вы уже поняли, как Барселона выглядит изнутри?

– Мне нравилось, какой Барселона была в мое время. Мне продолжал нравиться клуб, потому что он установил много рекордов. Нормально обладать собственной идентичностью, но действительно некоторые существенные детали меняются с годами.

– Может ли эта тактическая перемена, вызванная возрастом игроков, стать более консервативной и закрытой, а при игре на половине соперника не будет ли возникать риск забрасывания мяча за спины и последующие забеги?

– Все стараются найти свои комфортные зоны. Это реальность. Все. Мы стараемся найти ситуации, при которых нам будет комфортно. Нужно понимать ответственность. Со мной это уже происходило. В Лас-Пальмасе я беседовал с одним из центральных защитников, и он рассказал, что на протяжении 14 лет делал одно и то же – выбивал мяч, когда он приходил к нему. Пришел я и говорю: "Смотри, с этого момента так играть больше нельзя. Теперь ты должен продвигаться с мячом и разделять зоны. Я попытаюсь создать условия, при которых на тебе будет не такая ответственность, но тебе нужно будет выполнять другие обязанности. Я буду защищать тебя и попытаюсь просчитать ситуации, которые могут возникнуть у тебя и твоих партнеров". Потом я поговорил с голкипером: "Теперь ты должен играть ногами и отдавать мяч партнеру". Но если центральные защитники не предлагают себя, а полузащитники закрыты соперниками, что делать голкиперу? Выбивать мяч.

Необходимо создать правильный контекст. Правда, что некоторым игрокам сложно выходить из зоны комфорта, но это требование, которое не обсуждается и его нужно выполнять. Потому что это приносит пользу команде, если они хотят улучшать свою игру, то должны слушать меня и выполнять мои требования.

– Это может влиять на сложившуюся иерархию в команде и создавать давление.

– Мне кажется, что это предубеждение. Никому не требуется отходить от задуманного плана. Все должны отлично подходить, потому что это то, что они всегда делали и делали хорошо и от чего получали удовольствие. Не сомневаюсь, что у меня не будет с этим проблем.

– Одним из лидеров коллектива является Жерар Пике. В этом году он организовывал Кубок Дэвиса. Вы уже говорили ему, что вы новый босс?

– Я не босс, потому что никогда не любил устанавливать правила и порядок, а старался убеждать. Я для них не отец или кто-то в этом духе. Я лишь прошу хорошо тренироваться и показывать свою лучшую игру. Если тебе не удается соответствовать свою уровню, то эта твоя проблема, а не моя. Это то, что я заметил.

Что касается остального, я не придаю такого значения вещам. Посмотрим, достаточно ли Пике и остальные зрелые, чтобы понимать, что они могут делать, а чего не могут. Молодые игроки также находятся на своем уровне понимания. Но у меня нет с этим проблем, я полностью уверен, что они будут стараться показывать своей самый высокий уровень.

Mundo Deportivo, перевод: Сергей Сакара.

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