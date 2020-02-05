"Матрасники" заинтересованы в сотрудничестве с аргентинским тренером.
Маурисио Почеттино, Getty Images
05 февраля 2020, 11:50
Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Атлетико следующим летом, сообщает издание The Telegraph.
Диего Симеоне работает во главе Атлетико уже на протяжении восьми лет. В текущем сезоне результаты команды ухудшились, и следующим летом стороны могут прекратить сотрудничество.
В случае расставания с Симеоне руководство Атлетико хочет пригласить на его место Почеттино. Однако договориться с 47-летним специалистом "матрасникам" будет непросто, так как он хочет продолжить карьеру в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Почеттино заинтересован в сотрудничестве с Манчестер Юнайтед.
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