Испания

"Матрасники" заинтересованы в сотрудничестве с аргентинским тренером.

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Атлетико следующим летом, сообщает издание The Telegraph.

Диего Симеоне работает во главе Атлетико уже на протяжении восьми лет. В текущем сезоне результаты команды ухудшились, и следующим летом стороны могут прекратить сотрудничество.

В случае расставания с Симеоне руководство Атлетико хочет пригласить на его место Почеттино. Однако договориться с 47-летним специалистом "матрасникам" будет непросто, так как он хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Почеттино заинтересован в сотрудничестве с Манчестер Юнайтед.

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