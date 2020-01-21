Англия

Аргентинец может вернуться тренировать на Туманный Альбион.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино ведет переговоры с руководством Манчестер Юнайтед.

По данным источника, "манкунианцы" хотят, чтобы аргентинский специалист возглавил команду будущим летом. Также боссы клуба обещают тренеру полный контроль над трансферной политикой.

Отмечается, что Юнайтед также контактировал с Массимилиано Аллегри, но кандидатура Почеттино остается более предпочтительной.

Ранее сам менеджер заявлял, что хотел бы либо вернуться работать в Испанию, либо в английской Премьер-лиге.