Испания

Испанец заявил, что менее чем через две недели команда будет готова на сто процентов ко второй части сезона.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль поделился своими впечатлениями от подготовки команды ко второй части сезона.

Сегодня, 5 февраля, "бело-синие" проведут спарринг против Олимпии из Любляны.

"Против Олимпии хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат – не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен", — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Испанец отметил хорошее взаимодействие с Виталием Буяльским и поделился своими ожидания от VAR.

"С Буяльским у нас хорошая связка. Виталий – отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот".

"VAR? Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе".

Соль оценил функциональную готовность команды.

"На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на сто процентов", — завершил форвард.

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