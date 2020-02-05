Испанец заявил, что менее чем через две недели команда будет готова на сто процентов ко второй части сезона.
Фран Соль, фото ФК Динамо
05 февраля 2020, 12:14
Нападающий киевского Динамо Фран Соль поделился своими впечатлениями от подготовки команды ко второй части сезона.
Сегодня, 5 февраля, "бело-синие" проведут спарринг против Олимпии из Любляны.
"Против Олимпии хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат – не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен", — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Испанец отметил хорошее взаимодействие с Виталием Буяльским и поделился своими ожидания от VAR.
"С Буяльским у нас хорошая связка. Виталий – отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот".
"VAR? Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе".
Соль оценил функциональную готовность команды.
"На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на сто процентов", — завершил форвард.
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