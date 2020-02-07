Испания

Хокин Аперрибай верит, что Реал Мадрид не нарушит соглашение об аренде норвежца.

Полузащитник Мартин Эдегор играет за Реал Сосьедад на правах двухлетней аренды из Мадрида. Однако норвежец выступает настолько хорошо, что уже сейчас появились разговоры о том, что он вернется на Сантьяго Бернабеу ближайшим летом.

"Реал Мадрид – клуб джентльменов. Футболист все сказал очень ясно. Я думаю, он будет играть за нас и в следующем сезоне, договор будет соблюден", — цитирует президента Реал Сосьедада Хокина Аперрибая Marca.

Вчера (6 февраля) Эдегор помог Сосьедаду обыграть Мадрид 4:3 на Сантьяго Бернабеу и выйти в полуфинал Кубка Испании. Мартин отметился забитым голом и настолько хорошей игрой, что стадион устроил ему стоячую овацию.

Marca утверждает, что Эдегор будет принимать решение о своем будущем в конце сезона. Он согласен вернуться в "королевский клуб" только если будет понимать, что будет играть постоянно – и в этом свете ключевую роль может сыграть потенциальный уход Луки Модрича.