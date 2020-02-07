Хокин Аперрибай верит, что Реал Мадрид не нарушит соглашение об аренде норвежца.
Мартин Эдегор, Getty Images
07 февраля 2020, 16:22
Полузащитник Мартин Эдегор играет за Реал Сосьедад на правах двухлетней аренды из Мадрида. Однако норвежец выступает настолько хорошо, что уже сейчас появились разговоры о том, что он вернется на Сантьяго Бернабеу ближайшим летом.
"Реал Мадрид – клуб джентльменов. Футболист все сказал очень ясно. Я думаю, он будет играть за нас и в следующем сезоне, договор будет соблюден", — цитирует президента Реал Сосьедада Хокина Аперрибая Marca.
Вчера (6 февраля) Эдегор помог Сосьедаду обыграть Мадрид 4:3 на Сантьяго Бернабеу и выйти в полуфинал Кубка Испании. Мартин отметился забитым голом и настолько хорошей игрой, что стадион устроил ему стоячую овацию.
Marca утверждает, что Эдегор будет принимать решение о своем будущем в конце сезона. Он согласен вернуться в "королевский клуб" только если будет понимать, что будет играть постоянно – и в этом свете ключевую роль может сыграть потенциальный уход Луки Модрича.