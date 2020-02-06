Испания

Норвежский полузащитник поразил ворота клуба, которому принадлежит.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании свела Реал и Реал Сосьедад. Мартин Эдегор, принадлежащий мадридцам, вывел гостей вперед ударом из-за пределов штрафной в середине тайма.

В текущем сезоне Мартин Эдегор провел 22 поединка за Реал Сосьедад, забив пять голов и сделав восемь результативных передач.

Матч Реал — Реал Сосьедад начался в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.