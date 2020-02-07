Испания

Защитник "сине-гранатовых", как и Лионель Месси, недоволен высказываниями спортивного директора клуба.

Хорди Альба считает, что Эрик Абидаль не должен был выносить сор из избы, рассказывая о проблемах в клубе прессе.

"Барселону и так поливают дерьмом снаружи, не нужно делать это изнутри. Это не то, чем следует заниматься", — цитирует Альбу AS.

"Абидаль был футболистом, его любили фанаты, он должен знать, как такое воспринимается внутри раздевалки, что чувствуют игроки".

Недавно спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль заявил в СМИ, что клуб решил уволить Эрнесто Вальверде посреди сезона, поскольку "много футболистов были им недовольны или работали недостаточно хорошо".

Это взбесило даже Лионеля Месси, публично потребовавшего либо назвать имена недовольных футболистов, либо не распространять ложь.

В результате Барселона провела экстренное собрание, на котором обсуждалась судьба Эрика Абидаля в клубе. Пока что француза увольнять не стали – он доработает как минимум до конца сезона.