Испания

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги между Алавесом и Эйбаром.

Вышедший на замену Лукас Перес помог своей команде выйти вперед, а на 66-й минуте Оливер Берк удвоил преимущество хозяев.

Эйбар попытался вернуться в игру после гола Фабиана Орельяна на 83-й минуте матча, но не сумел дожать соперника.

Алавес – Эйбар 2:1

Голы: Лукас Перес, 46, Берк, 66 – Орельяна, 83

Алавес: Пачеко – Наварро, Лагуардия, Магальян, Дуарте – Видаль, Фейса (Лукас Перес, 46), Гарсия, Берк (Мендес, 71) – Камараса – Хоселу (Агиррегарибия, 83)

Эйбар: Дмитрович – Арбилья, Бургос, Бигас (Де Бласис, 73), Коте – Диоп – Экспосито, Кристофоро (Инуи, 83) – Леон (Шарлес, 57), Энрич, Ореяльна

Предупреждения: Видаль, Наварро, Гарсия – Леон, Шарлес.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.