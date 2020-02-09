Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 23 тура Ла Лиги.

Реал после вылета из Кубка Испании попробует реабилитироваться перед фанатами в выездном поединке против Осасуны.

Осасуна — Реал

Воскресенье, 9 февраля, 17:00. Памплона, Эштадио Эль Садар. Главный арбитр поединка — Хесус Хиль Мансано.

Реал среди недели играл против Реал Сосьедада и вылетел из Кубка Испании на стадии четвертьфинала. Мадридцы пропустили на своем поле аж четыре мяча! Реал собрал множество достижений сомнительного характера, проиграв первый домашний матч в сезоне, впервые пропустив четыре гола за одну игру при Зидане, и все это в 250 поединке для француза во главе Реала.

Конечно, синхронная неудача Барселоны несколько сняла давление со "сливочных", но это не отменяет того факта, что Реал имел задачу пройти в полуфинал и не справился с ней. Однако и отдать должное мадридцам стоит. Несмотря на блеклую игру некоторых исполнителей, подопечные Зидана боролись до самого конца и вполне могли спасти поединок.

Уже после матча главный тренер Реала заявил, что не собирается ничего менять в игре своей команды — не верить довольно трудно. Зидан испытывал и большие проблемы во главе Реала, но все равно настаивал на своем. Под "горячую" руку мадридцев попадет скромная Осасуна. Реал должен показать настоящую спортивную злость после такого досадного поражения.

На первый взгляд может показаться, что Осасуна станет легкой добычей для Реала, но памплонцы уверенно идут в середине турнирной таблицы и очень неплохо играют дома. Осасуна уступила лишь в двух поединках на своем поле после повышения в классе — Атлетику и Реал Сосьедаду. Барселона и Севилья увезли с Эстадио Эль Садар лишь балл, а Валенсия уехала ни с чем.

Что касается составов, то в центре обороны мадридцев ждем связку Рамос — Варан, а также возвращение Менди на левый фланг обороны после не самого удачного выступления Марсело в Кубке Испании. Бэйл, наверняка, опять не попадет в старт — место справа может занять Лукас Васкес. Все это будет всесторонне поддерживаться привычным трио в полузащите: Кроос, Каземиро и Модрич.

Под вопросом: Ойер — Азар, Мариано

Не сыграют: Авила, Аридане — Асенсио

Интересные факты:

- Реал выиграл последние шесть матчей против Осасуны во всех соревнованиях.

- Реал забил минимум по два гола в каждом из последних восьми матчей против Осасуны.

- Реал не пропустил в последних пяти из шести матчей Ла Лиги.

прогноз 1:3

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.