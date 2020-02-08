Испания

Команда Пако Лопеса забила сопернику два безответных мяча.

Леванте сумел открыть счет на 20-й минуте встречи с Леганесом – отличился Рочина. Прошло восемь минут, и Рохер Марти удвоил преимущество валенсийцев. Больше зрители голов не увидели – 2:0.

Леванте – Леганес 2:0

Голы: Рочина, 20, Рохер Марти, 28.

Леванте: Айтор Фернандес – Мирамон, Постиго, Везу, Тоньо – Рочина (Дуарте, 87), Вукчевич, Кампанья, Бардхи – Майораль (Пабло Мартинес, 90+2), Рохер Марти (Моралес, 79).

Леганес: Сориано – Бустинса, Омеруо (Сиовас, 75), Силва – Росалес (Руибаль, 46), Меса, Ресио, Родригеш – Арнаис, Герреро (Ассале, 59), Брайтвайте.

Предупреждения: Вукчевич, Майораль – Омеруо, Бустинса, Родригеш.

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