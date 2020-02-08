Испания

Бельгиец вновь вынужден пропустить матч "бланкос".

Официальный твиттер мадридского Реала огласил заявку на грядущий поединок чемпионата Испании против Осасуны.

Примечательно, что в окончательный список команды не попал крайний полузащитник Эден Азар. Напомним, бельгиец пропустил уже более двух месяцев из-за травмы, но вернулся к тренировкам в конце января.

"Бланкос" пока не сообщают, есть ли у вингера осложнения после повреждения и почему он пропустит матч Примеры.

Реал отправится на выезд в Памплону в рамках 23-го тура. Стартовый свисток прозвучит завтра, 9-го февраля, в 17:00 по киевскому времени.