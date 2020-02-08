Испания

Главный тренер потерял доверие к валлийцу из-за недостаточной самоотдачи.

Зинедин Зидан считает, что Гарет Бэйл недостаточно выкладывается на тренировках, сообщает Marca.

Источник утверждает, что валлиец пропустил игру против Вальядолида из-за повреждения, но непопадание в заявку на матчи против Сарагосы, Атлетико и Реала Сосьедад — решение главного тренера.

Отношения между Зиданом и Бэйлом вновь стали холодными. Француз поверил в нападающего в начале сезона, но сейчас изменил свое мнение.

Напомним, что ранее Зидан исключил возможность ухода Бэйла, которым интересовался Тоттенхэм.