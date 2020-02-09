Испания

Хавбек отреагировал на слухи о парижском клубе.

Крайний полузащитник Реала Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о том, что в его услугах заинтересован ПСЖ.

"Я хочу остаться в Мадриде, никакие другие варианты я не рассматриваю".

"Я достигаю своего уровня, как в прошлом сезоне, который в январе-феврале был очень хорошим. Я хочу продолжать в том же духе и без травм".

"Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь, и давал мне возможности на поле показать себя", — сказал Винисиус Marca.

Ранее сообщалось, что главный тренер "бланкос" недоволен работой крайнего форварда Гарета Бэйла.