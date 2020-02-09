Рамос установил рекорд результативности в Ла Лиге

Испания

Испанец забивал в каждом из последних 17 календарных лет в Ла Лиге.

Мадридский Реал на выезде не испытал особых проблем в игре против Осасуны (4:1). В первом тайме в футболке мадридцев отметился капитан Серхио Рамос.

Для 33-летнего центрбека это уже 4-й гол в Ла Лиге в нынешнем сезоне и первый в 2020 году.

Таким образом, испанец стал первым футболистом в истории Ла Лиги, который сумел отличиться минимум одним голом за один календарный год на протяжении 17 лет кряду (2004-2020).

К слову, капитан Барселоны Лионель Месси уступает Рамосу по данному показателю на один год (2005-2020).