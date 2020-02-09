Завершился матч 27-го тура Сегунды между Райо Вальекано и Реал Овьедо.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО: FUTBOLMAHOU
09 февраля 2020, 21:22
В очередном туре второго по значимости дивизиона Испании Реал Овьедо отправился на выезд к Райо Вальекано.
В стартовом составе гостей вышел Андрей Лунин. 20-летний футболист в пятый раз вышел в стартовом составе гостей с того момента, как перебрался на правах аренды.
Сейвы Лунина помогли Овьедо удержать ничью в игре, а единственный гол в воротах украинца побывал лишь с пенальти – на 75-й минуте чемпион английской Премьер-лиги в составе Лестера Леонардо Ульоа распечатал ворота игрока, принадлежащего мадридскому Реалу.
Райо Вальекано – Реал Овьедо 1:1
Голы: Ульоа, 75 (с пенальти) – Родри Риос, 28
Удален: Трехо, 90 (Райо Вальекано).
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