Испания

Завершился матч 27-го тура Сегунды между Райо Вальекано и Реал Овьедо.

В очередном туре второго по значимости дивизиона Испании Реал Овьедо отправился на выезд к Райо Вальекано.

В стартовом составе гостей вышел Андрей Лунин. 20-летний футболист в пятый раз вышел в стартовом составе гостей с того момента, как перебрался на правах аренды.

Сейвы Лунина помогли Овьедо удержать ничью в игре, а единственный гол в воротах украинца побывал лишь с пенальти – на 75-й минуте чемпион английской Премьер-лиги в составе Лестера Леонардо Ульоа распечатал ворота игрока, принадлежащего мадридскому Реалу.

Райо Вальекано – Реал Овьедо 1:1

Голы: Ульоа, 75 (с пенальти) – Родри Риос, 28

Удален: Трехо, 90 (Райо Вальекано).

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