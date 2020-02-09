Сельта совершила камбэк и обыграла Севилью

Испания

Завершился матч 23-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Севильей.

На 23-й минуте игры Севилья открыла счет, который держался вплоть до 78-й. Тем не менее, гости не сумели удержать победу и, более того, умудрились проиграть.

Аспас сравнял счет, а вышедший на замену в начале второго тайма Систо принес Сельте три очка.

Сельта – Севилья 2:1

Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23

Сельта: Бланко – Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа – Бельтран (Брадарич, 70), Йокушлу, Рафинья – Аспас, Смолов (Мина, 88), Мендес (Систо, 78)

Севилья: Вацлик – Навас, Гомес, Диего Карлос, Эскудеро – Хордан, Фернандо, Васкес (Нолито, 85) – Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (Де Йонг, 73), Окампос

Предупреждения: Мурильо, Мальо, Смолов – Диего Карлос, Эскудеро.