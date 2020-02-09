Фекир заработал две желтые карточки за 30 секунд

Испания

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир подвел свою команду в матче против Барселоны.

В рамках 23-го тура чемпионата Испании между собой встречаются Бетис и Барселона.

На 76-й минуте игры Набиль Фекир получил желтую карточку за фол, а уже спустя 30 секунд увидел второй "горчичник" – французский хавбек сказал что-то неприятное в адрес арбитра.

Следите за ходом матча Бетис – Барселона благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.