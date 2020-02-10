Испания

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг подвел итоги матча против Бетиса.

В рамках 23-го тура чемпионата Испании Барселона не без проблем сумела обыграть Бетис.

"В матче против Атлетика Бильбао был пенальти, ибо меня толкнули. Против Бетиса должны были дать пенальти на Месси. Не хочу спорить с судьями, это не критика, просто я так считаю".

"Было важно победить и набрать три очка, мы не так далеко от Реала. С Месси играть просто, у меня нет с ним особой связи, нужно просто открываться и найдет вас передачей", — приводит слова Френки де Йонга Marca.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бетис – Барселона.