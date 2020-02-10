Испания

Барселона обыграла Бетис в насыщенном событиями поединке.

В 23-м туре между собой встречались Бетис и Барселона.

Каталонский коллектив сумел выиграть, а ключевую роль сыграл Лионель Месси. 32-летний футболист записал на свой счет три результативные передачи, которые решили исход встречи.

Обзор матча:

Бетис — Барселона 2:3

Голы: Каналес, 6 (пен.), Фекир, 26 — де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Ленгле, 72

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо (Хоакин, 70), Г. Родригес (Тельо, 86), Аленья — Каналес, Фекир — Иглесиас (Морон, 61).



Барселона: Тер Штеген — Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо (Альба, 57) — Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль (Артур, 58) — Месси, Гризманн (Ракитич, 89).

Предупреждения: Эмерсон, Манди, Хоакин, Фекир — Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс.

На 76-й минуте был удален Набиль Фекир (Бетис) (повторное предупреждение).



На 79-й минуте был удален Клеман Ленгле (Барселона) (повторное предупреждение).