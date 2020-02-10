Куртуа — лучший игрок Примеры в январе

Голкипер Реала Тибо Курута признан лучшим футболистом минувшего месяца.
Тибо Куртуа, laliga.com
10 февраля 2020, 13:59
Официальный сайт Ла Лиги сообщил, что Тибо Куртуа стал лучшим игроком января.
В прошлом месяце 27-летний бельгиец провел три матча в чемпионате. Кроме того, во всех этих играх Куртуа пропустил лишь один мяч в сумме.
Тибо получит приз в начале встречи между Реалом и Сельтой, который запланирован на 16 февраля.
В текущем сезоне Куртуа провел 20 матчей в Примере и 11 раз сохранил ворота "сухими".
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