Месси установил рекорд в Ла Лиге среди легионеров

Аргентинец 416 раз выходил в стартовом составе на матч Ла Лиги.
Лионель Месси, Getty Images
11 февраля 2020, 11:29
Барселона на выезде в непростом поединке обыграла Бетис (3:2), благодаря трем ассистам Лионеля Месси.
Капитан Барсы вышел в старте, что стало для него 416-м выходом на матч Ла Лиги с первых минут. По этому показателю 32-летний аргентинец установил рекорд чемпионата Испании среди легионеров.
После матча с Бетисом, за спиной у Месси оказался Гама да Силва Донато, выступавший с 1988-го по 1993-й за мадридский Атлетико и за 1993-м по 2003-й за Депортиво.
Ранее сообщалось, что Месси повторил успех Джейдона Санчо.
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