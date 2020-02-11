Месси установил рекорд в Ла Лиге среди легионеров

Испания

Аргентинец 416 раз выходил в стартовом составе на матч Ла Лиги.

Барселона на выезде в непростом поединке обыграла Бетис (3:2), благодаря трем ассистам Лионеля Месси.

Капитан Барсы вышел в старте, что стало для него 416-м выходом на матч Ла Лиги с первых минут. По этому показателю 32-летний аргентинец установил рекорд чемпионата Испании среди легионеров.

После матча с Бетисом, за спиной у Месси оказался Гама да Силва Донато, выступавший с 1988-го по 1993-й за мадридский Атлетико и за 1993-м по 2003-й за Депортиво.

Ранее сообщалось, что Месси повторил успех Джейдона Санчо.