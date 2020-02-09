Испания

Капитан Барселоны Лионель Месси стал вторым, кому удалось достичь рубежа в 10 голов и 10 ассистов в сезоне.

Отличившись тремя результативными передачами в матче 23-го тура против Бетиса, Лионель Месси довел количество своих результативных передач в сезоне до 11-ти.

Таким образом, Месси стал вторым футболистом в пяти ведущих чемпионатах Европы в сезоне-2019/20, который смог забить 10 и более голов и сделать 10 и более ассистов — 14+11.

Первым был вингер Боруссии Д Джейдона Санчо — 12+13.

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