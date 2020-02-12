Испания

В ближайшее время каталонскую команду может усилить 28-летний нападающий.

Виллиан Жозе близок к переходу в Барселону, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.

Источник информирует, что клубы договорились о цене в 35 миллионов евро. Отметим, что клаусула бразильца составляет 70 миллионов.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провел 22 матча в чемпионате Испании и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что у Барселоны есть только 12 млн евро на покупку форварда.

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