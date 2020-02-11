Испания

Каталонцы намерены укрепить линию атаки вне трансферного окна, но весьма ограничены в средствах.

Барселона ожидает от Королевской федерации футбола Испании (КФФИ) разрешения на проведение трансфера нападающего вне пределов трансферного окна, сообщает ESPN. При этом бюджет на покупку у каталонцев будет ограничен 12 млн евро.

В январе каталонцы решили никого не покупать после травмы Луиса Суареса, но ситуация усугубилась из-за того, что Усман Дембеле порвал сухожилие.

Согласно правилам, в случае получения разрешения от КФФИ, Барселона сможет подписать только игрока испанских клубов или же свободного агента.

В прессе упоминались Виллиан Жозе (Реал Сосьедад) и Лукас Перес (Алавес), однако вряд ли эти клубы согласятся отпустить игроков за такие деньги.

Еще один вариант – Лорен Морон, с которым Кике Сетьен работал в Бетисе. Однако сам тренер не очень желает этого трансфера, поскольку недоволен формой игрока в нынешнем сезоне.

Таким образом, наиболее подходящей кандидатурой является 32-летний Анхель Родригес из Хетафе, в контракте которого прописана клаусула примерно в 30 млн евро.