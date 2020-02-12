Испания

Футболист может вскоре переехать в каталонский клуб.

Президент Хетафе Анхель Торрес прокомментировал интерес Барселоны к нападающему команды Анхелю Родригесу.

"Лично я бы не смог отказаться от переезда. У меня хорошие отношения с Барселоной, и у меня нет проблем с ними в этом вопросе. Знаю, что у них есть большие проблемы с форвардами".

"Я сказал Родригесу быть спокойным и продолжать забивать голы. Он знает, что он будет проинформирован первым, если поступит предложение, я не стану ему мешать".

"Кто не хотел бы ехать в Барселону? Но сейчас нет новостей или указаний на то, что они начнут переговоры сейчас", — сказал Торрес Marca.

Ранее сообщалось, что ряды каталонской команды также может пополнить экс-форвард Динамо и Карпат Лукас Перес.