Футболист может вскоре переехать в каталонский клуб.
Анхель Родригес, getty images
12 февраля 2020, 23:18
Президент Хетафе Анхель Торрес прокомментировал интерес Барселоны к нападающему команды Анхелю Родригесу.
"Лично я бы не смог отказаться от переезда. У меня хорошие отношения с Барселоной, и у меня нет проблем с ними в этом вопросе. Знаю, что у них есть большие проблемы с форвардами".
"Я сказал Родригесу быть спокойным и продолжать забивать голы. Он знает, что он будет проинформирован первым, если поступит предложение, я не стану ему мешать".
"Кто не хотел бы ехать в Барселону? Но сейчас нет новостей или указаний на то, что они начнут переговоры сейчас", — сказал Торрес Marca.
Ранее сообщалось, что ряды каталонской команды также может пополнить экс-форвард Динамо и Карпат Лукас Перес.