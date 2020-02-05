Испания

Бывший игрок Динамо и Карпат может оказаться в стане чемпиона Испании.

Барселона понесла серьезные кадровые потери в линии нападения, но сможет пригласить нападающего ввиду лазейки в регламенте.

В шорт-лист каталонцев попал Анхель Родригес из Хетафе, который является приоритетным вариантом, Лукас Перес из Алавеса и Борха Иглесиас из Эспаньола, сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес.

Экс-игрок Динамо и Карпат в этом сезоне провел 21 поединок, в котором отметился восемью забитыми голами и четырьмя ассистами.

Ранее Эрик Абидаль подтвердил, что Барселона интересовалась Родриго Морено в минувшее зимнее трансферное окно.