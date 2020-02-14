Испания

Бразилец рассказал о периоде карьеры в Испании.

Нападающий Зенита Малком вспомнил период своих выступлений за Барселону, заявив, что не жалеет, что покинул каталонский клуб.

"Я покинул Барселону в хороших отношениях со всеми, и я просто хотел играть в футбол. У меня не было проблем, и я ушел без проблем, я до сих пор иногда разговариваю с Абидалем.

"Конечно, было немного грустно покидать клуб, но я знал, что осуществил свою мечту. Я играл в Лиге чемпионов, я забивал там. Я забил Реалу в Эль Класико. И я ушел со спокойно, потому что я проделал хорошую работу", — приводит слова Малкома Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет вернуть своего бывшего нападающего обратно в клуб. Но не Малкома, а Неймара.