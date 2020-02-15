Испания

В 24-м туре чемпионата Испании Мальорка одержала минимальную победу над Алавесом.

Победа в 24-м туре первенства Ла Лиги над Алавесом позволила Мальорке обойти в турнирной таблице Сельту и покинуть зону вылета.

Единственный мяч хозяев забил во втором тайме Хуан Эрнандес, хотя еще до перерыва счет мог открыть Сальва Севилья, но не реализовал пенальти.

Мальорка — Алавес 1:0

Гол: Эрнандес, 63.

Мальорка: Маноло Рейна — Посо (Седлар, 84), Вальент, Раильо, Агбеньену (Кутрис, 28) — Мохаммед, Севилья — Эрнандес, Фебас (Кубо, 52), Родригес — Будимир.

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагвардия, Магальян (Ману Гарсия, 68), Дуарте — Видаль (Агиррегабирия, 77), Камараса, Фейса, Берк (Мендес, 57) — Лукас Перес, Хоселу.

Предупреждения: Лагвардия, Магальян.

На 32-й минуте Севилья не реализовал пенальти.

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