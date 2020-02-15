Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании.
Вильярреал - Леванте, twitter.com/LevanteUD
15 февраля 2020, 21:44
"Желтая субмарина" на своем поле сумела одолеть "лягушек" в очередном туре испанской Ла Лиги.
Вильярреал – Леванте 2:1
Голы: Жерар Морено, 9, Мойсес Гомес, 61 – Майораль, 56
Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Фунес Мори, Марио Гаспар, Пенья, Мойсес Гомес, Касорла (Пау Торрес, 90), Тригерос, Иборра (Замбо-Ангисса, 46), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 76), Жерар Морено
Леванте: Фернандес, Клерк (Тоньо, 89), Мирамон, Везу, Постиго, Кампанья, Рочина, Вукчевич (Леон, 81), Барди, Рохер Марти, Майораль (Моралес, 71)
Предупреждения: Иборра, Тригерос, Пенья, Постиго.
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