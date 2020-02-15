Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули

Испанский клуб намерен оспорить наказание Федерации футбола Испании.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, ФОТО: ФК АЛЬБАСЕТЕ
15 февраля 2020, 22:49
Райо Вальекано сделал попытку оспорить наказание за оскорбления в адрес Романа Зозули, сообщает Twtitter Ла Лиги.
По информации источника, Райо подал апелляцию в CAS и хочет смягчить наказание. Напомним, что клуб должен провести два домашних матча при частично закрытых трибунах, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.
Отметим, что на данный момент дата переигровки матча Райо Вальекано – Альбасете неизвестна.
Ранее агент Зозули заявил, что с украинцем все в порядке после случившегося скандала.
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