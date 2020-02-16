Испания

Гол Сусо принес "нервионцам" три очка в домашнем поединке.

Севилья в 24 туре чемпионата Испании принимала на своем поле Эспаньол. "Нервионцы" довольно быстро открыли счет усилиями Окампоса, которому ассистировал Сусо.

Еще до перерыва "попугаи" восстановили паритет благодаря точному удару Эмбарбу, а в начале второй половины игры Ву Лей вывел гостей вперед.

Хулен Лопетеги сделал несколько замен, которые были направлены на усиление атаки, но "джокеры" не сыграли, а вот Сусо забил. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Севилья — Эспаньол 2:2

Голы: Окампос, 15, Сусо, 80 — Эмбарба, 35, Ву Лей, 50

Севилья: Вацлик — Навас, Гомес, Диего Карлос, Регилон (Гудель, 54) — Банега (Де Йонг, 65), Фернандо, Васкес (Нолито, 46) — Сусо, Эн Незири, Окампос

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Бернардо, Кабрера, Педроса — Дардер, Санчес, Рока, Эмбарба (Калеро, 74) — Ву Лей (Виктор, 71), Кальери (Феррейра, 82)

Предупреждения: Гомес, Гудель — Ву Лей, Санчес, Рока

Удаление: Санчес, 69 (вторая желтая карточка)