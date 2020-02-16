Осасуна в гостях обыграла Атлетик

Подопечные Хагоба Аррасате благодаря голу в первом тайме увезли три очка из Страны Басков.
Атлетик Бильбао - Осасуна, photo: Athletic Club
16 февраля 2020, 21:20
В Бильбао на Сан-Мамесе Атлетик принимал Осасуну в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Матч завершился минимальной победой гостей. Единственным мячом отметился Ойер.
Атлетик Бильбао — Осасуна 0:1
Гол: Ойер, 29.
Атлетик: Симон — Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес — Берчиче, Рауль Гарсия (Адуриц, 68), Венседор (Ибай, 74), Весга, Капа — Вильялибре (Санкет, 46), Вильямс.
Осасуна: Эррера — Эступиньян, Аридане, Унаи Гарсия, Ронкалья — Иньиго Перес, Ойер (Мерида, 90+1), Брашанац, Видаль (Д. Гарсия, 88) — Адриан (Торрес, 77), Гальего.
Предупреждения: Венседор, Сан Хосе, Мартинес, Адуриц — Ронкалья, Ойер, Гальего, Брашанац.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.