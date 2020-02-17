Испания

Вашему вниманию видеообзор матча Ла Лиги между Атлетиком и Осасуной.

В Бильбао на Сан-Мамесе Атлетик принимал Осасуну в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Матч завершился минимальной победой гостей. Единственным мячом отметился Ойер.



Атлетик Бильбао — Осасуна 0:1

Гол: Ойер, 29.

Атлетик: Симон — Йерай Альварес, Нуньес, Мартинес — Берчиче, Рауль Гарсия (Адуриц, 68), Венседор (Ибай, 74), Весга, Капа — Вильялибре (Санкет, 46), Вильямс.

Осасуна: Эррера — Эступиньян, Аридане, Унаи Гарсия, Ронкалья — Иньиго Перес, Ойер (Мерида, 90+1), Брашанац, Видаль (Д. Гарсия, 88) — Адриан (Торрес, 77), Гальего.

Предупреждения: Венседор, Сан Хосе, Мартинес, Адуриц — Ронкалья, Ойер, Гальего, Брашанац.

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