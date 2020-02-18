Испания

Бразилец в ближайшее время проведет первую пресс-конференцию в качестве игрока мадридского Реала.

Полузащитник Рейнир перешел в Реал из Фламенго в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2026 года.

На прошлой неделе 18-летний бразилец прилетел в Мадрид, а уже сегодня он был официально представлен в качестве игрока "сливочных". Презентация традиционно состоялась на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Вскоре Рейнир впервые выйдет на футбольное поле домашней арены Реала, а после посетит пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что сумма перехода бразильского вундеркинда в Реал не сообщается, однако СМИ утверждали, что мадридцы заплатили 35 млн евро. Из этой суммы 80% достанется Фламенго, а остальное — агенту и самому игроку.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.