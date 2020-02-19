Команда, за которую выступает украинец, сделала перестановку на тренерском посту.
ХАВЬЕР РОСАДА, ФОТО ФК ОВЬЕДО
19 февраля 2020, 00:35
Реал Овьедо назначил Хосе Анхеля Сиганду на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Испанский специалист до этого работала с Осасуной и Хересом, а последним его местом работы стал Атлетик.
Реал Овьедо расположился на 19 строчке турнирной таблицы после 28 матчей и ведет борьбу за выживание.
Напомним, что Хосе Анхель Сиганда заменил на посту главного тренера Хавьера Росаду.