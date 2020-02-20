Испания

"Сине-гранатовые" выплатили сумму отступных за нападающего Леганеса.

Мартин Брайтвейт перешел из Леганеса в Барселону, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Каталонцы выплатили за нападающего 18 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Барселона заключила с Брайтвейтом соглашение до лета 2024 года и прописала клаусулу в размере 300 миллионов евро.

Датчанин в этом сезоне провел 27 поединков, который отметился восемью голами и одной результативной передачей. До Леганеса Брайтвейт выступал за Эсбьерг, Тулузу, Мидлсбро и Бордо.

Отметим, что каталонцам позволили подписать игрока, который выступает в Испании, ввиду серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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