"Сине-гранатовые" выплатили сумму отступных за нападающего Леганеса.
Мартин Брайтвейт, фото ФК Барселона
20 февраля 2020, 12:29
Мартин Брайтвейт перешел из Леганеса в Барселону, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Каталонцы выплатили за нападающего 18 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.
Барселона заключила с Брайтвейтом соглашение до лета 2024 года и прописала клаусулу в размере 300 миллионов евро.
Датчанин в этом сезоне провел 27 поединков, который отметился восемью голами и одной результативной передачей. До Леганеса Брайтвейт выступал за Эсбьерг, Тулузу, Мидлсбро и Бордо.
Отметим, что каталонцам позволили подписать игрока, который выступает в Испании, ввиду серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
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