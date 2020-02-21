Испания

Хосеп Бартомеу высказался о неоднозначном трансфере.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу согласен с тем, что Леганесу также было необходимо дать возможность найти игрока на замену ушедшему Мартину Брайтвейту.

"После анализа разных игроков мы выбрали Мартина. Мы считаем, что это поможет нам выиграть два оставшихся титула".

"Я очень рад появлению нового игрока, и мы надеемся, что он поможет нам в чемпионате, в котором мы нацелены победить".

"Мы оплатили клаусулу в соответствии с правилами, хотя мы считаем, что этот пункт необходимо пересмотреть, потому что это несправедливо, что теперь Леганес не может никого подписать", — цитирует Бартомеу Goal.

Ранее сам датский футболист дал первый комментарий в качестве футболиста каталонской команды.