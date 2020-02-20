Датский футболист прокомментировал трансфер в каталонский клуб.
Мартин Брайтвейт, фото Барселона
20 февраля 2020, 17:21
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт дал свой первый комментарий в качестве игрока каталонской команды после трансфера из Леганеса.
"Я очень взволнован. Это мечта, ставшая реальностью. Любой, кто играет в футбол, хочет играть в Барселоне. Моя цель — выиграть титулы. Это клуб, в котором есть большое давление и ожидания".
Я умный, быстрый и сильный игрок, физически и технически развит. Я стараюсь улучшать свой уровень каждый день. Моя основная цель — забить много голов, и я надеюсь достичь этого".
"Месси — лучший футболист всех времен. Это прекрасное время для меня, чтобы играть с ним в одной команде", — цитирует Брайтвейта Mundo Deportivo.
К слову, каталонцы, решив свою проблему с нападающим, оставили Леганес без основного форварда, на что уже отреагировал гендиректор клуба.
Также Брайтвейт стал пятым датчанином в истории "блаугранас". Последнего представителя Дании Барселона подписывала еще в 1994 году.