Бензема продлил контракт с Реалом — AS

Испания

Мадридцы не спешат объявлять об этом официально.

Мадридский Реал и Карим Бензема продлили действующее соглашение до 2022 года, но не спешат объявлять об этом официально. Об этом сообщает испанское издание AS.

Предыдущий контракт француза со "сливочными" действовал до 2021 года. Политика "бланкос" не предусматривает длительные продления контрактов с игроками, которым за 30 лет.

Стороны планируют объявить о продлении контракта по окончанию сезона.

Нападающий выступает за Реал с 2009 года, когда перебрался на Сантьяго Бернабеу из Лиона за 35 млн евро. За это время Бензема отыграл 497 матчей, отметившись 240 голами и 133 ассистами.

На данный момент Бензема располагается на пятом месте в списке лучших бомбардиров в истории Реала, уступая пятому Ференцу Пушкашу в 2 гола и первому Криштиану Роналду в 210 голов.