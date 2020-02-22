Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 25-го тура Ла Лиги.

Реал после ничейного результата против Сельты попытается вернуться на победную тропу игрой против Леванте.

Леванте — Реал

Суббота, 22 февраля, 22:00. Сьюдад де Валенсия, Валенсия. Главный арбитр встречи — Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Леванте после 24 туров расположился на 13 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 баллов. Стабильные отрезки сменяются провальными, а потому "лягушки" не могут подобраться к зоне еврокубков. На данный момент Леванте переживает не лучший период — команда проиграла четыре из пяти последних матчей.

Леванте достаточно много пропускает в этом сезоне, однако ни для кого не секрет, что игры "лягушек" часто бывают результативными, но ранее оборона команды действовала увереннее. Тем не менее, Леванте хорошо играет дома, чередуя победы с поражениями. Нет сомнений, что "лягушки" будут играть в свой футбол и дадут бой сопернику.

Реал в прошлом туре принимал на своем поле Сельту и потерял очки из-за гола Санти Мины в заключительные минут игры. Таким образом, мадридцы подпустили к себе Барселону на расстояние одного балла и больше не имеют права на ошибку.

Очевидно, игроки Реала держат в голове игру против разозленного Манчестер Сити на следующей неделе. Что же, мадридцам нужна победа малой кровью во внутреннем первенстве, однако соперник для этого максимально не подходит. Отметим, что в заявке "сливочных" на эту игру не оказалось Гарета Бейла, Родриго и Луки Йовича.

Не сыграют: Пьер, Лопес, Эрнани, Рочина — Асенсио

Под вопросом: Радоя — М. Диас

Интересные факты:

Реал забивает минимум два гола в ворота Леванте в 12 из 14 последних матчей во всех соревнованиях.

Реал не проигрывает в 15 матчах Ла Лиги кряду.

Леванте проиграл пять из 6 последних матчей Ла Лиги.

ПРОГНОЗ 2:3

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